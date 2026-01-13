Harga earnAUSD Hari Ini

Harga live earnAUSD (EARNAUSD) hari ini adalah $ 1.001, dengan perubahan 0.12% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EARNAUSD ke USD saat ini adalah $ 1.001 per EARNAUSD.

earnAUSD saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 78,214,868, dengan suplai yang beredar 78.09M EARNAUSD. Selama 24 jam terakhir, EARNAUSD diperdagangkan antara $ 1.001 (low) dan $ 1.077 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.077, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.99939.

Dalam kinerja jangka pendek, EARNAUSD bergerak -0.05% dalam satu jam terakhir dan +0.05% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar earnAUSD (EARNAUSD)

Kapitalisasi Pasar $ 78.21M$ 78.21M $ 78.21M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 78.21M$ 78.21M $ 78.21M Suplai Peredaran 78.09M 78.09M 78.09M Total Suplai 78,085,943.715536 78,085,943.715536 78,085,943.715536

Kapitalisasi Pasar earnAUSD saat ini adalah $ 78.21M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EARNAUSD adalah 78.09M, dan total suplainya sebesar 78085943.715536. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 78.21M.