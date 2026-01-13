Harga earnAUSD (EARNAUSD)
Harga live earnAUSD (EARNAUSD) hari ini adalah $ 1.001, dengan perubahan 0.12% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EARNAUSD ke USD saat ini adalah $ 1.001 per EARNAUSD.
earnAUSD saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 78,214,868, dengan suplai yang beredar 78.09M EARNAUSD. Selama 24 jam terakhir, EARNAUSD diperdagangkan antara $ 1.001 (low) dan $ 1.077 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.077, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.99939.
Dalam kinerja jangka pendek, EARNAUSD bergerak -0.05% dalam satu jam terakhir dan +0.05% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar earnAUSD saat ini adalah $ 78.21M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EARNAUSD adalah 78.09M, dan total suplainya sebesar 78085943.715536. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 78.21M.
-0.05%
-0.12%
+0.05%
+0.05%
Sepanjang hari ini, perubahan harga earnAUSD ke USD adalah $ -0.00122475510935.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga earnAUSD ke USD adalah $ +0.0013015002.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga earnAUSD ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga earnAUSD ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.00122475510935
|-0.12%
|30 Days
|$ +0.0013015002
|+0.13%
|60 Hari
|$ 0
|--
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga earnAUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Berapa harga live earnAUSD?
Valuasi saat ini berada pada Rp16886.41955, menunjukkan pergerakan harga sebesar -0.12% selama 24 jam terakhir.
Bagaimana sentimen pasar memengaruhi EARNAUSD?
Sentimen dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, berita industri, dan perkembangan di ekosistem --. Sentimen positif sering berkorelasi dengan meningkatnya volume dan kenaikan harga jangka pendek.
Berapa kapitalisasi pasar dan peringkat global earnAUSD?
Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1319449626469.40, earnAUSD berada di peringkat #509, menyoroti pengaruh dan skala earnAUSD dalam pasar yang lebih luas.
Bagaimana aktivitas perdagangan terbaru?
EARNAUSD mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan tingkat partisipasi aktif dari para pedagang global.
Seberapa volatil EARNAUSD hari ini?
Volatilitas token ini tercatat sebesar --%, membantu para trader menilai apakah pasar sedang mengalami stabilitas atau fluktuasi cepat.
Berapa rentang perdagangan 24 jam hari ini?
Harga bergerak antara Rp16886.41955 hingga Rp18168.50535, menunjukkan kekuatan harga dalam satu hari.
Faktor-faktor jangka panjang apa saja yang memengaruhi earnAUSD?
Faktor-faktor tersebut meliputi jumlah token yang beredar (78085943.715536 token), tren adopsi dalam Yield-Bearing,Monad Ecosystem, serta daya tarik keseluruhan jaringan --.
