BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Eclipse Fi hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar ECLIP adalah 42,802 USD. Lacak informasi harga aktual ECLIP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Eclipse Fi hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar ECLIP adalah 42,802 USD. Lacak informasi harga aktual ECLIP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang ECLIP

Info Harga ECLIP

Penjelasan ECLIP

Whitepaper ECLIP

Situs Web Resmi ECLIP

Tokenomi ECLIP

Prakiraan Harga ECLIP

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Eclipse Fi

Harga Eclipse Fi (ECLIP)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ECLIP ke USD:

$0.00036384
$0.00036384$0.00036384
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Eclipse Fi (ECLIP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 01:29:22 (UTC+8)

Harga Eclipse Fi Hari Ini

Harga live Eclipse Fi (ECLIP) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ECLIP ke USD saat ini adalah -- per ECLIP.

Eclipse Fi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 42,802, dengan suplai yang beredar 117.64M ECLIP. Selama 24 jam terakhir, ECLIP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.493567, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ECLIP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -8.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Eclipse Fi (ECLIP)

$ 42.80K
$ 42.80K$ 42.80K

--
----

$ 109.15K
$ 109.15K$ 109.15K

117.64M
117.64M 117.64M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Eclipse Fi saat ini adalah $ 42.80K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ECLIP adalah 117.64M, dan total suplainya sebesar 300000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 109.15K.

Riwayat Harga Eclipse Fi USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.493567
$ 0.493567$ 0.493567

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-8.63%

-8.63%

Riwayat Harga Eclipse Fi (ECLIP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Eclipse Fi ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Eclipse Fi ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Eclipse Fi ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Eclipse Fi ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0-24.89%
60 Hari$ 0-33.79%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Eclipse Fi

Prediksi Harga Eclipse Fi (ECLIP) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ECLIP pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Eclipse Fi (ECLIP) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Eclipse Fi berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Eclipse Fi yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga ECLIP untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Eclipse Fi.

Apa yang dimaksud dengan Eclipse Fi (ECLIP)

What is the project about? Eclipse Fi connects you with top-tier projects building in the Cosmos and up-and-coming EVM blockchain ecosystems. Our extensive network of quality accelerators, incubators, curators and builders brings you the best startups on the market.

Our platform provides builders with the tools they need to launch their innovative projects with active and long-term audiences. Our tools enable lockdrops, airdrops, liquidity bootstrapping, auctions, IDO and more.

What makes your project unique? We care about our community’s privacy and are the first zero-knowledge KYC project in the world thanks to our partnership with zkMe.

We believe that technical experience should not be a barrier for participation in Web3. We’re partnering with innovative wallet providers that provide seamless participation across blockchains without hurdles, empowering a whole new audience to join Web3.

History of your project. We have been building since early 2022 and initially targeted the Luna ecosystem however have since partnered with Binance Labs-backed Neutron blockchain to launch the best projects within the Neutron, Cosmos, and emerging EVM L2 ecosystems.

What’s next for your project? Beyond our token launch we will continue to attract and curate the best projects and provide them with the tools they need to build their initial user base.

What can your token be used for? ECLIP token can be staked to receive Cosmic Essence which grants increased access and allocation in launches.

Stake ECLIP to increase lockdrop and LBA vault deposit caps and earlier access to certain launch module whitelists.

We intend ECLIP to be used for DAO Governance and community governance for token launches.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Eclipse Fi (ECLIP)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Eclipse Fi

Berapa nilai 1 Eclipse Fi pada tahun 2030?
Jika Eclipse Fi tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Eclipse Fi tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 01:29:22 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Eclipse Fi (ECLIP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi Eclipse Fi Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$21.34
$21.34$21.34

+113.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00012000
$0.00012000$0.00012000

+2,300.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010572
$0.010572$0.010572

+164.30%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000012261
$0.000012261$0.000012261

+104.35%

Flux

Flux

FLUX

$0.19540
$0.19540$0.19540

+78.72%

Non-Playable Coin

Non-Playable Coin

NPC

$0.015991
$0.015991$0.015991

+32.81%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.