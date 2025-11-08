Harga Eclipse Fi (ECLIP)
Harga live Eclipse Fi (ECLIP) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ECLIP ke USD saat ini adalah -- per ECLIP.
Eclipse Fi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 42,802, dengan suplai yang beredar 117.64M ECLIP. Selama 24 jam terakhir, ECLIP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.493567, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, ECLIP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -8.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Eclipse Fi saat ini adalah $ 42.80K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ECLIP adalah 117.64M, dan total suplainya sebesar 300000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 109.15K.
--
--
-8.63%
-8.63%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Eclipse Fi ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Eclipse Fi ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Eclipse Fi ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Eclipse Fi ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Days
|$ 0
|-24.89%
|60 Hari
|$ 0
|-33.79%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Eclipse Fi berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
What is the project about? Eclipse Fi connects you with top-tier projects building in the Cosmos and up-and-coming EVM blockchain ecosystems. Our extensive network of quality accelerators, incubators, curators and builders brings you the best startups on the market.
Our platform provides builders with the tools they need to launch their innovative projects with active and long-term audiences. Our tools enable lockdrops, airdrops, liquidity bootstrapping, auctions, IDO and more.
What makes your project unique? We care about our community’s privacy and are the first zero-knowledge KYC project in the world thanks to our partnership with zkMe.
We believe that technical experience should not be a barrier for participation in Web3. We’re partnering with innovative wallet providers that provide seamless participation across blockchains without hurdles, empowering a whole new audience to join Web3.
History of your project. We have been building since early 2022 and initially targeted the Luna ecosystem however have since partnered with Binance Labs-backed Neutron blockchain to launch the best projects within the Neutron, Cosmos, and emerging EVM L2 ecosystems.
What’s next for your project? Beyond our token launch we will continue to attract and curate the best projects and provide them with the tools they need to build their initial user base.
What can your token be used for? ECLIP token can be staked to receive Cosmic Essence which grants increased access and allocation in launches.
Stake ECLIP to increase lockdrop and LBA vault deposit caps and earlier access to certain launch module whitelists.
We intend ECLIP to be used for DAO Governance and community governance for token launches.
