Harga encryptSIM Hari Ini

Harga live encryptSIM (ESIM) hari ini adalah $ 0.00022076, dengan perubahan 21.12% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ESIM ke USD saat ini adalah $ 0.00022076 per ESIM.

encryptSIM saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 220,371, dengan suplai yang beredar 1.00B ESIM. Selama 24 jam terakhir, ESIM diperdagangkan antara $ 0.00016861 (low) dan $ 0.00028474 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00577271, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00012779.

Dalam kinerja jangka pendek, ESIM bergerak -6.10% dalam satu jam terakhir dan +4.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar encryptSIM (ESIM)

Kapitalisasi Pasar $ 220.37K$ 220.37K $ 220.37K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 220.37K$ 220.37K $ 220.37K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar encryptSIM saat ini adalah $ 220.37K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ESIM adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 220.37K.