Harga EpiK Protocol Hari Ini

Harga live EpiK Protocol (AIEPK) hari ini adalah --, dengan perubahan 13.89% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AIEPK ke USD saat ini adalah -- per AIEPK.

EpiK Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 47,120, dengan suplai yang beredar 155.11M AIEPK. Selama 24 jam terakhir, AIEPK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.19, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AIEPK bergerak -0.31% dalam satu jam terakhir dan +2.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar EpiK Protocol (AIEPK)

Kapitalisasi Pasar $ 47.12K$ 47.12K $ 47.12K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 121.52K$ 121.52K $ 121.52K Suplai Peredaran 155.11M 155.11M 155.11M Total Suplai 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

