Harga FARTFUL Hari Ini

Harga live FARTFUL (FARTFUL) hari ini adalah $ 0.00014995, dengan perubahan 2.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FARTFUL ke USD saat ini adalah $ 0.00014995 per FARTFUL.

FARTFUL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 149,949, dengan suplai yang beredar 999.98M FARTFUL. Selama 24 jam terakhir, FARTFUL diperdagangkan antara $ 0.00014728 (low) dan $ 0.00015452 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.205794, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000366.

Dalam kinerja jangka pendek, FARTFUL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FARTFUL (FARTFUL)

Kapitalisasi Pasar $ 149.95K$ 149.95K $ 149.95K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 149.95K$ 149.95K $ 149.95K Suplai Peredaran 999.98M 999.98M 999.98M Total Suplai 999,976,713.483627 999,976,713.483627 999,976,713.483627

Kapitalisasi Pasar FARTFUL saat ini adalah $ 149.95K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FARTFUL adalah 999.98M, dan total suplainya sebesar 999976713.483627. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 149.95K.