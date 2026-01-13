BursaDEX+
Harga live Firelight Staked XRP hari ini adalah 2.04 USD. Kapitalisasi pasar STXRP adalah 51,152,445 USD. Lacak informasi harga aktual STXRP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Live 1 STXRP ke USD:

Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Firelight Staked XRP (STXRP)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:29:31 (UTC+8)

Harga Firelight Staked XRP Hari Ini

Harga live Firelight Staked XRP (STXRP) hari ini adalah $ 2.04, dengan perubahan 2.34% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi STXRP ke USD saat ini adalah $ 2.04 per STXRP.

Firelight Staked XRP saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 51,152,445, dengan suplai yang beredar 25.00M STXRP. Selama 24 jam terakhir, STXRP diperdagangkan antara $ 2.03 (low) dan $ 2.16 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.4, sementara all-time low aset ini adalah $ 1.76.

Dalam kinerja jangka pendek, STXRP bergerak -0.68% dalam satu jam terakhir dan -14.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Firelight Staked XRP (STXRP)

Kapitalisasi Pasar Firelight Staked XRP saat ini adalah $ 51.15M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar STXRP adalah 25.00M, dan total suplainya sebesar 24998841.434358. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 51.15M.

Riwayat Harga Firelight Staked XRP USD

Riwayat Harga Firelight Staked XRP (STXRP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Firelight Staked XRP ke USD adalah $ -0.049058928956236.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Firelight Staked XRP ke USD adalah $ +0.0244032960.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Firelight Staked XRP ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Firelight Staked XRP ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.049058928956236-2.34%
30 Days$ +0.0244032960+1.20%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Firelight Staked XRP

Prediksi Harga Firelight Staked XRP (STXRP) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target STXRP pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Firelight Staked XRP (STXRP) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Firelight Staked XRP berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Sumber Daya Firelight Staked XRP (STXRP)

Situs Web Resmi

Tentang Firelight Staked XRP

Berapa harga saat ini dari Firelight Staked XRP?

Firelight Staked XRP dihargai sebesar Rp34413.8820, bergerak naik -2.34% hari ini.

Seberapa cepatkah komunitas STXRP berkembang?

Saat ini terdapat -- pemegang, dan peningkatan jumlah ini sering menandakan meningkatnya adopsi, perluasan komunitas, serta keterlibatan jaringan yang lebih luas.

Bagaimana permintaan memengaruhi harga Firelight Staked XRP?

Permintaan dipengaruhi oleh kasus penggunaan, kondisi pasar, sentimen investor, dan perannya dalam sektor Liquid Staking Tokens,Flare Network Ecosystem. Permintaan yang lebih tinggi dapat mempercepat pergerakan harga selama periode dengan volume perdagangan tinggi.

Berapa volume perdagangan STXRP hari ini?

Volume perdagangan mencapai Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dan likuiditas pasar yang sehat.

Bagaimana perbandingan STXRP dengan kinerja historisnya?

Harga tertinggi (ATH) adalah Rp40486.920 dan harga terendah (ATL) adalah Rp29690.4080, memberikan konteks mengenai siklus kinerja masa lalu.

Berapa banyak token yang beredar?

Terdapat 24998841.434358 token yang beredar, memengaruhi ketersediaan, kapitalisasi pasar, dan valuasi jangka panjang.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Firelight Staked XRP

Perkembangan Industri Penting Firelight Staked XRP (STXRP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi Firelight Staked XRP Selengkapnya

