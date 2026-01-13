Harga Firelight Staked XRP Hari Ini

Harga live Firelight Staked XRP (STXRP) hari ini adalah $ 2.04, dengan perubahan 2.34% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi STXRP ke USD saat ini adalah $ 2.04 per STXRP.

Firelight Staked XRP saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 51,152,445, dengan suplai yang beredar 25.00M STXRP. Selama 24 jam terakhir, STXRP diperdagangkan antara $ 2.03 (low) dan $ 2.16 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.4, sementara all-time low aset ini adalah $ 1.76.

Dalam kinerja jangka pendek, STXRP bergerak -0.68% dalam satu jam terakhir dan -14.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Firelight Staked XRP (STXRP)

Kapitalisasi Pasar $ 51.15M$ 51.15M $ 51.15M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 51.15M$ 51.15M $ 51.15M Suplai Peredaran 25.00M 25.00M 25.00M Total Suplai 24,998,841.434358 24,998,841.434358 24,998,841.434358

Kapitalisasi Pasar Firelight Staked XRP saat ini adalah $ 51.15M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar STXRP adalah 25.00M, dan total suplainya sebesar 24998841.434358. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 51.15M.