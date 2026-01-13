Berapa harga saat ini dari Frax Staked frxUSD?

Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) diperdagangkan pada Rp19906.0690, mencerminkan pergerakan harga sebesar -0.10% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.

Apa peran Frax Staked frxUSD dalam ekosistemnya?

Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor Arbitrum Ecosystem,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Mode Ecosystem,Fraxtal Ecosystem,X Layer Ecosystem,Sonic Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,Sei Network Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Katana Ecosystem, SFRXUSD sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.

Seberapa aktif SFRXUSD diperdagangkan hari ini?

Selama 24 jam terakhir, SFRXUSD mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.

Berapa jumlah pasokan beredar dari Frax Staked frxUSD?

Terdapat 20770434.93794825 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.

Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat SFRXUSD?

Frax Staked frxUSD saat ini menempati peringkat pasar #1041 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp412492448427.70, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.

Bagaimana kinerja Frax Staked frxUSD dalam 24 jam terakhir?

Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar -0.10% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.

Bagaimana perbandingan Frax Staked frxUSD dengan aset serupa dalam kategori yang sama?

Dalam segmen Arbitrum Ecosystem,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Mode Ecosystem,Fraxtal Ecosystem,X Layer Ecosystem,Sonic Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,Sei Network Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Katana Ecosystem, SFRXUSD menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.