Harga Frogo The Lord Hari Ini

Harga live Frogo The Lord (FROGO) hari ini adalah $ 0.00001357, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FROGO ke USD saat ini adalah $ 0.00001357 per FROGO.

Frogo The Lord saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,794.13, dengan suplai yang beredar 648.17M FROGO. Selama 24 jam terakhir, FROGO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00033312, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000070.

Dalam kinerja jangka pendek, FROGO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Frogo The Lord (FROGO)

Kapitalisasi Pasar $ 8.79K$ 8.79K $ 8.79K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.79K$ 8.79K $ 8.79K Suplai Peredaran 648.17M 648.17M 648.17M Total Suplai 648,166,934.8920811 648,166,934.8920811 648,166,934.8920811

Kapitalisasi Pasar Frogo The Lord saat ini adalah $ 8.79K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FROGO adalah 648.17M, dan total suplainya sebesar 648166934.8920811. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.79K.