Harga GeneAlpha Hari Ini

Harga live GeneAlpha (GA) hari ini adalah $ 0.00705768, dengan perubahan 2.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GA ke USD saat ini adalah $ 0.00705768 per GA.

GeneAlpha saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 40,935, dengan suplai yang beredar 5.80M GA. Selama 24 jam terakhir, GA diperdagangkan antara $ 0.00680298 (low) dan $ 0.00709534 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.087988, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00680298.

Dalam kinerja jangka pendek, GA bergerak -0.03% dalam satu jam terakhir dan -25.39% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GeneAlpha (GA)

Kapitalisasi Pasar $ 40.94K$ 40.94K $ 40.94K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 70.58K$ 70.58K $ 70.58K Suplai Peredaran 5.80M 5.80M 5.80M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

