Harga GX3 A Hari Ini

Harga live GX3 A (GX3) hari ini adalah $ 0.00082733, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GX3 ke USD saat ini adalah $ 0.00082733 per GX3.

GX3 A saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,273.26, dengan suplai yang beredar 10.00M GX3. Selama 24 jam terakhir, GX3 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00918557, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00078719.

Dalam kinerja jangka pendek, GX3 bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GX3 A (GX3)

Kapitalisasi Pasar $ 8.27K$ 8.27K $ 8.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.27K$ 8.27K $ 8.27K Suplai Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar GX3 A saat ini adalah $ 8.27K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GX3 adalah 10.00M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.27K.