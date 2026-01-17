Harga HODL Coin Hari Ini

Harga live HODL Coin (HODL) hari ini adalah $ 0.00001874, dengan perubahan 1.81% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HODL ke USD saat ini adalah $ 0.00001874 per HODL.

HODL Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,736.81, dengan suplai yang beredar 999.63M HODL. Selama 24 jam terakhir, HODL diperdagangkan antara $ 0.0000182 (low) dan $ 0.00001892 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.061265, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001219.

Dalam kinerja jangka pendek, HODL bergerak +0.14% dalam satu jam terakhir dan -12.05% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar HODL Coin (HODL)

Kapitalisasi Pasar $ 18.74K$ 18.74K $ 18.74K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.74K$ 18.74K $ 18.74K Suplai Peredaran 999.63M 999.63M 999.63M Total Suplai 999,630,699.63758 999,630,699.63758 999,630,699.63758

Kapitalisasi Pasar HODL Coin saat ini adalah $ 18.74K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HODL adalah 999.63M, dan total suplainya sebesar 999630699.63758. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.74K.