Harga Huebel Bolt Hari Ini

Harga live Huebel Bolt (BOLT) hari ini adalah $ 0.02455467, dengan perubahan 3.33% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BOLT ke USD saat ini adalah $ 0.02455467 per BOLT.

Huebel Bolt saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 147,345, dengan suplai yang beredar 6.00M BOLT. Selama 24 jam terakhir, BOLT diperdagangkan antara $ 0.0246728 (low) dan $ 0.02539979 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.548715, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00713686.

Dalam kinerja jangka pendek, BOLT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Huebel Bolt (BOLT)

Kapitalisasi Pasar $ 147.35K$ 147.35K $ 147.35K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 147.35K$ 147.35K $ 147.35K Suplai Peredaran 6.00M 6.00M 6.00M Total Suplai 6,000,693.0 6,000,693.0 6,000,693.0

