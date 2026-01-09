Harga Hylo Staked SOL Hari Ini

Harga live Hylo Staked SOL (HYLOSOL) hari ini adalah $ 145.12, dengan perubahan 2.83% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HYLOSOL ke USD saat ini adalah $ 145.12 per HYLOSOL.

Hylo Staked SOL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 32,575,118, dengan suplai yang beredar 224.47K HYLOSOL. Selama 24 jam terakhir, HYLOSOL diperdagangkan antara $ 137.77 (low) dan $ 145.26 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 179.5, sementara all-time low aset ini adalah $ 75.08.

Dalam kinerja jangka pendek, HYLOSOL bergerak +1.33% dalam satu jam terakhir dan +10.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hylo Staked SOL (HYLOSOL)

Kapitalisasi Pasar $ 32.58M$ 32.58M $ 32.58M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 32.58M$ 32.58M $ 32.58M Suplai Peredaran 224.47K 224.47K 224.47K Total Suplai 224,474.161864881 224,474.161864881 224,474.161864881

