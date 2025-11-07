BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Hyperwave HYPE hari ini adalah 41.32 USD. Lacak informasi harga aktual HWHYPE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HWHYPE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Hyperwave HYPE hari ini adalah 41.32 USD. Lacak informasi harga aktual HWHYPE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HWHYPE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HWHYPE

Info Harga HWHYPE

Penjelasan HWHYPE

Tokenomi HWHYPE

Prakiraan Harga HWHYPE

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Hyperwave HYPE

Harga Hyperwave HYPE (HWHYPE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 HWHYPE ke USD:

$41.32
$41.32$41.32
+2.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Hyperwave HYPE (HWHYPE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:20:41 (UTC+8)

Informasi Harga Hyperwave HYPE (HWHYPE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 38.25
$ 38.25$ 38.25
Low 24 Jam
$ 41.27
$ 41.27$ 41.27
High 24 Jam

$ 38.25
$ 38.25$ 38.25

$ 41.27
$ 41.27$ 41.27

$ 59.58
$ 59.58$ 59.58

$ 29.97
$ 29.97$ 29.97

+2.38%

+2.39%

-8.66%

-8.66%

Harga aktual Hyperwave HYPE (HWHYPE) adalah $41.32. Selama 24 jam terakhir, HWHYPE diperdagangkan antara low $ 38.25 dan high $ 41.27, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHWHYPE adalah $ 59.58, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 29.97.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HWHYPE telah berubah sebesar +2.38% selama 1 jam terakhir, +2.39% selama 24 jam, dan -8.66% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Hyperwave HYPE (HWHYPE)

$ 7.59M
$ 7.59M$ 7.59M

--
----

$ 7.59M
$ 7.59M$ 7.59M

183.85K
183.85K 183.85K

183,847.0591929653
183,847.0591929653 183,847.0591929653

Kapitalisasi Pasar Hyperwave HYPE saat ini adalah $ 7.59M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HWHYPE adalah 183.85K, dan total suplainya sebesar 183847.0591929653. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.59M.

Riwayat Harga Hyperwave HYPE (HWHYPE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Hyperwave HYPE ke USD adalah $ +0.965528.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Hyperwave HYPE ke USD adalah $ -4.3708998440.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Hyperwave HYPE ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Hyperwave HYPE ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.965528+2.39%
30 Days$ -4.3708998440-10.57%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Hyperwave HYPE (HWHYPE)

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Prediksi Harga Hyperwave HYPE (USD)

Berapa nilai Hyperwave HYPE (HWHYPE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hyperwave HYPE (HWHYPE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hyperwave HYPE.

Cek prediksi harga Hyperwave HYPE sekarang!

HWHYPE ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Hyperwave HYPE (HWHYPE)

Memahami tokenomi Hyperwave HYPE (HWHYPE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HWHYPE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Hyperwave HYPE (HWHYPE)

Berapa nilai Hyperwave HYPE (HWHYPE) hari ini?
Harga live HWHYPE dalam USD adalah 41.32 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HWHYPE ke USD saat ini?
Harga HWHYPE ke USD saat ini adalah $ 41.32. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Hyperwave HYPE?
Kapitalisasi pasar HWHYPE adalah $ 7.59M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HWHYPE?
Suplai beredar HWHYPE adalah 183.85K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HWHYPE?
HWHYPE mencapai harga ATH sebesar 59.58 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HWHYPE?
HWHYPE mencapai harga ATL 29.97 USD.
Berapa volume perdagangan HWHYPE?
Volume perdagangan 24 jam live HWHYPE adalah -- USD.
Akankah harga HWHYPE naik lebih tinggi tahun ini?
HWHYPE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HWHYPE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:20:41 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Hyperwave HYPE (HWHYPE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,828.05
$101,828.05$101,828.05

-0.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,347.44
$3,347.44$3,347.44

+1.43%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1433
$1.1433$1.1433

+33.25%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.49
$157.49$157.49

+1.00%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,828.05
$101,828.05$101,828.05

-0.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,347.44
$3,347.44$3,347.44

+1.43%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.49
$157.49$157.49

+1.00%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2256
$2.2256$2.2256

-0.39%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$968.01
$968.01$968.01

+3.68%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.695
$4.695$4.695

+369.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007714
$0.007714$0.007714

+261.48%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$14.4572
$14.4572$14.4572

+136.61%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002438
$0.00002438$0.00002438

+126.36%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0923
$0.0923$0.0923

+84.60%