Harga IdeaFoundry Subsidies Agent Hari Ini

Harga live IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) hari ini adalah $ 0.00001209, dengan perubahan 31.64% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUBS ke USD saat ini adalah $ 0.00001209 per SUBS.

IdeaFoundry Subsidies Agent saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,089.72, dengan suplai yang beredar 1.00B SUBS. Selama 24 jam terakhir, SUBS diperdagangkan antara $ 0.00000917 (low) dan $ 0.00001208 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00011115, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000848.

Dalam kinerja jangka pendek, SUBS bergerak +1.18% dalam satu jam terakhir dan +8.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)

Kapitalisasi Pasar $ 12.09K$ 12.09K $ 12.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.09K$ 12.09K $ 12.09K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar IdeaFoundry Subsidies Agent saat ini adalah $ 12.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SUBS adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.09K.