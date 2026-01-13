Berapa harga perdagangan saat ini dari Lashi?

Lashi (LASHI) saat ini dihargai Rp0.69241035079761000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar 25.47% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Lashi hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Analytics,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap LASHI?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Lashi dalam pasar kripto global?

Saat ini, Lashi menduduki peringkat pasar #8641 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp692477722.274214000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang LASHI?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 999997593.985575, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Lashi?

Rentang harga antara Rp0.54722481871599000 dan Rp0.69796849761744000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Lashi dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Analytics,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem lainnya, LASHI terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.