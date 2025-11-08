Harga LiquiHub Hari Ini

Harga live LiquiHub (LIQUI) hari ini adalah $ 0.00905129, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LIQUI ke USD saat ini adalah $ 0.00905129 per LIQUI.

LiquiHub saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,177.84, dengan suplai yang beredar 903.50K LIQUI. Selama 24 jam terakhir, LIQUI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.236031, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00856599.

Dalam kinerja jangka pendek, LIQUI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar LiquiHub (LIQUI)

Kapitalisasi Pasar $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.05K$ 9.05K $ 9.05K Suplai Peredaran 903.50K 903.50K 903.50K Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

