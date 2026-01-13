Berapa nilai live Locked UltraSolid hari ini?

Hari ini, Locked UltraSolid diperdagangkan pada Rp142.52008736706835000, mengalami pergerakan harga sebesar 0.80% selama 24 jam terakhir. Harga ini terus berubah secara konstan, mencerminkan sentimen pasar secara real-time.

Seberapa volatil VEUS saat ini?

Tingkat volatilitas dalam 24 jam adalah --%, memberikan wawasan tentang seberapa cepat harga token tersebut bergerak. Volatilitas yang lebih tinggi dapat menciptakan peluang perdagangan sekaligus risiko, tergantung pada kondisi pasar.

Apa kondisi likuiditas Locked UltraSolid hari ini?

Locked UltraSolid memiliki skor likuiditas --/100, yang mengevaluasi kedalaman pasar di berbagai bursa. Likuiditas yang lebih tinggi biasanya menghasilkan spread yang lebih ketat dan eksekusi yang lebih baik untuk order pasar.

Pada level harga mana saja VEUS telah diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, harga telah bergerak antara Rp133.36051120278415000 hingga Rp144.07734334556175000. Kisaran ini membantu para trader mengukur zona support dan resistance untuk strategi jangka pendek.

Berapa volume perdagangan VEUS hari ini?

Total volume yang diperdagangkan dalam satu hari terakhir adalah Rp--. Lonjakan volume sering kali mendahului pergerakan harga besar atau perubahan sentimen pasar.

Bagaimana cara investor memahami tingkat risiko Locked UltraSolid?

Risiko ditentukan oleh volatilitas, kedalaman likuiditas, peringkat pasar, dan distribusi pasokan. Sebagai aset Crypto-Backed Tokens,HyperEVM Ecosystem,Governance yang dibangun di atas --, profil risiko VEUS dapat berfluktuasi berdasarkan pembaruan ekosistem atau tren industri secara keseluruhan.