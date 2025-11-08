Harga Magmar Hari Ini

Harga live Magmar (MGR) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MGR ke USD saat ini adalah -- per MGR.

Magmar saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,688.0, dengan suplai yang beredar 1.00B MGR. Selama 24 jam terakhir, MGR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00332085, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MGR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Magmar (MGR)

Kapitalisasi Pasar $ 19.69K$ 19.69K $ 19.69K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.69K$ 19.69K $ 19.69K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Magmar saat ini adalah $ 19.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MGR adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.69K.