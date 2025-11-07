BursaDEX+
Harga live MarketVector Token Terminal Fundamental Index hari ini adalah 0.03550182 USD. Lacak informasi harga aktual MVTT10F ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MVTT10F dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MVTT10F

Info Harga MVTT10F

Penjelasan MVTT10F

Situs Web Resmi MVTT10F

Tokenomi MVTT10F

Prakiraan Harga MVTT10F

Logo MarketVector Token Terminal Fundamental Index

Harga MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 MVTT10F ke USD:

$0.03550182
$0.03550182$0.03550182
-1.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:08:46 (UTC+8)

Informasi Harga MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03527735
$ 0.03527735$ 0.03527735
Low 24 Jam
$ 0.03679168
$ 0.03679168$ 0.03679168
High 24 Jam

$ 0.03527735
$ 0.03527735$ 0.03527735

$ 0.03679168
$ 0.03679168$ 0.03679168

$ 0.054454
$ 0.054454$ 0.054454

$ 0.02518208
$ 0.02518208$ 0.02518208

-0.98%

-1.37%

-12.64%

-12.64%

Harga aktual MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) adalah $0.03550182. Selama 24 jam terakhir, MVTT10F diperdagangkan antara low $ 0.03527735 dan high $ 0.03679168, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMVTT10F adalah $ 0.054454, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02518208.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MVTT10F telah berubah sebesar -0.98% selama 1 jam terakhir, -1.37% selama 24 jam, dan -12.64% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)

$ 221.57K
$ 221.57K$ 221.57K

--
----

$ 221.57K
$ 221.57K$ 221.57K

6.23M
6.23M 6.23M

6,215,355.012892066
6,215,355.012892066 6,215,355.012892066

Kapitalisasi Pasar MarketVector Token Terminal Fundamental Index saat ini adalah $ 221.57K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MVTT10F adalah 6.23M, dan total suplainya sebesar 6215355.012892066. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 221.57K.

Riwayat Harga MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga MarketVector Token Terminal Fundamental Index ke USD adalah $ -0.00049633609487044.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga MarketVector Token Terminal Fundamental Index ke USD adalah $ -0.0099649206.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga MarketVector Token Terminal Fundamental Index ke USD adalah $ -0.0096099273.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga MarketVector Token Terminal Fundamental Index ke USD adalah $ -0.013056896818921065.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00049633609487044-1.37%
30 Days$ -0.0099649206-28.06%
60 Hari$ -0.0096099273-27.06%
90 Hari$ -0.013056896818921065-26.88%

Apa yang dimaksud dengan MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)

The MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index DTF tracks the MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), designed to track the performance of the largest and most liquid digital assets that meet the fundamental criteria of daily average fees and daily average users. The fundamental data is provided by Token Terminal. The index is weighted based on fundamental factors.

Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. MVTT10F is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

Sumber Daya MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga MarketVector Token Terminal Fundamental Index (USD)

Berapa nilai MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MarketVector Token Terminal Fundamental Index.

Cek prediksi harga MarketVector Token Terminal Fundamental Index sekarang!

MVTT10F ke Mata Uang Lokal

Tokenomi MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)

Memahami tokenomi MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MVTT10F sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)

Berapa nilai MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) hari ini?
Harga live MVTT10F dalam USD adalah 0.03550182 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MVTT10F ke USD saat ini?
Harga MVTT10F ke USD saat ini adalah $ 0.03550182. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MarketVector Token Terminal Fundamental Index?
Kapitalisasi pasar MVTT10F adalah $ 221.57K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MVTT10F?
Suplai beredar MVTT10F adalah 6.23M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MVTT10F?
MVTT10F mencapai harga ATH sebesar 0.054454 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MVTT10F?
MVTT10F mencapai harga ATL 0.02518208 USD.
Berapa volume perdagangan MVTT10F?
Volume perdagangan 24 jam live MVTT10F adalah -- USD.
Akankah harga MVTT10F naik lebih tinggi tahun ini?
MVTT10F mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MVTT10F untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:08:46 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

