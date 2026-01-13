Harga MEMES Hari Ini

Harga live MEMES (MEMES) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 5.57% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MEMES ke USD saat ini adalah $ 0 per MEMES.

MEMES saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 113,853, dengan suplai yang beredar 30.00B MEMES. Selama 24 jam terakhir, MEMES diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0094522, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MEMES bergerak +2.70% dalam satu jam terakhir dan +153.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MEMES (MEMES)

Kapitalisasi Pasar $ 113.85K$ 113.85K $ 113.85K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 466.80K$ 466.80K $ 466.80K Suplai Peredaran 30.00B 30.00B 30.00B Total Suplai 123,000,000,000.0 123,000,000,000.0 123,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar MEMES saat ini adalah $ 113.85K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MEMES adalah 30.00B, dan total suplainya sebesar 123000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 466.80K.