Harga Mintra Hari Ini

Harga live Mintra (MINT) hari ini adalah --, dengan perubahan 10.91% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MINT ke USD saat ini adalah -- per MINT.

Mintra saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 206,211, dengan suplai yang beredar 2.38B MINT. Selama 24 jam terakhir, MINT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00898646, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MINT bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -0.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mintra (MINT)

Kapitalisasi Pasar $ 206.21K$ 206.21K $ 206.21K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 206.21K$ 206.21K $ 206.21K Suplai Peredaran 2.38B 2.38B 2.38B Total Suplai 2,378,194,230.391 2,378,194,230.391 2,378,194,230.391

Kapitalisasi Pasar Mintra saat ini adalah $ 206.21K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MINT adalah 2.38B, dan total suplainya sebesar 2378194230.391. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 206.21K.