Berapa harga real-time Netvrk hari ini?

Harga live Netvrk berada pada Rp77.899711078452915000, bergerak 0.79% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk NETVR?

NETVR telah diperdagangkan antara Rp76.957811297007660000 dan Rp79.245089660928645000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Netvrk hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana NETVR saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa NETVR menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Netvrk?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp7753733825.9656860000, Netvrk berada di peringkat #4761, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami NETVR baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Netvrk dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp123486.413843565000, sementara ATL-nya adalah Rp41.480990088738930000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar NETVR?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (99534864.70332998 token), kinerja kategori dalam Entertainment,Gaming (GameFi),NFT,Metaverse,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Shooting Games,Racing Games, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.