Harga live OPCAT hari ini adalah 0.02903851 USD. Lacak informasi harga aktual OPCAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OPCAT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang OPCAT

Info Harga OPCAT

Penjelasan OPCAT

Situs Web Resmi OPCAT

Tokenomi OPCAT

Prakiraan Harga OPCAT

Harga OPCAT (OPCAT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 OPCAT ke USD:

$0.02903851
+3.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live OPCAT (OPCAT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:03:13 (UTC+8)

Informasi Harga OPCAT (OPCAT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02814375
Low 24 Jam
$ 0.03740554
High 24 Jam

$ 0.02814375
$ 0.03740554
$ 1.5
$ 0.0269742
-1.92%

+3.12%

+1.97%

+1.97%

Harga aktual OPCAT (OPCAT) adalah $0.02903851. Selama 24 jam terakhir, OPCAT diperdagangkan antara low $ 0.02814375 dan high $ 0.03740554, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOPCAT adalah $ 1.5, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0269742.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OPCAT telah berubah sebesar -1.92% selama 1 jam terakhir, +3.12% selama 24 jam, dan +1.97% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar OPCAT (OPCAT)

$ 609.81K
--
$ 609.81K
21.00M
21,000,000.0
Kapitalisasi Pasar OPCAT saat ini adalah $ 609.81K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OPCAT adalah 21.00M, dan total suplainya sebesar 21000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 609.81K.

Riwayat Harga OPCAT (OPCAT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga OPCAT ke USD adalah $ +0.00087859.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga OPCAT ke USD adalah $ -0.0141584689.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga OPCAT ke USD adalah $ -0.0211376366.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga OPCAT ke USD adalah $ -0.032534206094859786.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00087859+3.12%
30 Days$ -0.0141584689-48.75%
60 Hari$ -0.0211376366-72.79%
90 Hari$ -0.032534206094859786-52.83%

Apa yang dimaksud dengan OPCAT (OPCAT)

We propose a novel UTXO-based token protocol on Bitcoin, called Covenant Attested Token (CAT) Protocol. It is miner validated and uses smart contracts, specifically covenants, to manage token mints and transfers. Compared with all existing token protocols on Bitcoin, it is solely enforced by Bitcoin Script at Layer 1 and has the following features. CAT protocol supports both fungible tokens (called CAT20 standard) and non-fungible tokens (called CAT721 standard). The techniques developed here are general purpose and can be applied in use cases beyond tokens.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya OPCAT (OPCAT)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga OPCAT (USD)

Berapa nilai OPCAT (OPCAT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OPCAT (OPCAT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OPCAT.

Cek prediksi harga OPCAT sekarang!

OPCAT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi OPCAT (OPCAT)

Memahami tokenomi OPCAT (OPCAT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OPCAT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang OPCAT (OPCAT)

Berapa nilai OPCAT (OPCAT) hari ini?
Harga live OPCAT dalam USD adalah 0.02903851 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OPCAT ke USD saat ini?
Harga OPCAT ke USD saat ini adalah $ 0.02903851. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar OPCAT?
Kapitalisasi pasar OPCAT adalah $ 609.81K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OPCAT?
Suplai beredar OPCAT adalah 21.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OPCAT?
OPCAT mencapai harga ATH sebesar 1.5 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OPCAT?
OPCAT mencapai harga ATL 0.0269742 USD.
Berapa volume perdagangan OPCAT?
Volume perdagangan 24 jam live OPCAT adalah -- USD.
Akankah harga OPCAT naik lebih tinggi tahun ini?
OPCAT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OPCAT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting OPCAT (OPCAT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

