Harga Planet Horse V2 Hari Ini

Harga live Planet Horse V2 (PHORSE) hari ini adalah $ 0.00020925, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PHORSE ke USD saat ini adalah $ 0.00020925 per PHORSE.

Planet Horse V2 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 62,775, dengan suplai yang beredar 300.00M PHORSE. Selama 24 jam terakhir, PHORSE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00181314, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005106.

Dalam kinerja jangka pendek, PHORSE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Planet Horse V2 (PHORSE)

Kapitalisasi Pasar $ 62.78K$ 62.78K $ 62.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 62.78K$ 62.78K $ 62.78K Suplai Peredaran 300.00M 300.00M 300.00M Total Suplai 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Planet Horse V2 saat ini adalah $ 62.78K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PHORSE adalah 300.00M, dan total suplainya sebesar 300000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 62.78K.