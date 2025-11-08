Harga Plata Network Hari Ini

Harga live Plata Network (PLATA) hari ini adalah --, dengan perubahan 21.92% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PLATA ke USD saat ini adalah -- per PLATA.

Plata Network saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,842.52, dengan suplai yang beredar 367.09M PLATA. Selama 24 jam terakhir, PLATA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01050666, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PLATA bergerak +0.48% dalam satu jam terakhir dan +2.68% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Plata Network (PLATA)

Kapitalisasi Pasar $ 16.84K$ 16.84K $ 16.84K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.40K$ 23.40K $ 23.40K Suplai Peredaran 367.09M 367.09M 367.09M Total Suplai 510,000,000.0 510,000,000.0 510,000,000.0

