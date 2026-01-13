Berapa harga real-time Ponder One hari ini?

Harga live Ponder One berada pada Rp3.420594954350000, bergerak --% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk PNDR?

PNDR telah diperdagangkan antara Rp dan Rp, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Ponder One hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana PNDR saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa PNDR menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Ponder One?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp252991920.88573200000, Ponder One berada di peringkat #10532, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami PNDR baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Ponder One dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp6520.766097606800000, sementara ATL-nya adalah Rp3.37004429000000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar PNDR?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (73961011.0 token), kinerja kategori dalam Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Dex Aggregator, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.