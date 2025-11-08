Harga Ponzimon Hari Ini

Harga live Ponzimon (PONZI) hari ini adalah $ 0.00687655, dengan perubahan 15.94% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PONZI ke USD saat ini adalah $ 0.00687655 per PONZI.

Ponzimon saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 40,625, dengan suplai yang beredar 5.91M PONZI. Selama 24 jam terakhir, PONZI diperdagangkan antara $ 0.00527682 (low) dan $ 0.00828891 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.519954, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00421223.

Dalam kinerja jangka pendek, PONZI bergerak +8.02% dalam satu jam terakhir dan -24.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ponzimon (PONZI)

Kapitalisasi Pasar $ 40.63K$ 40.63K $ 40.63K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 83.48K$ 83.48K $ 83.48K Suplai Peredaran 5.91M 5.91M 5.91M Total Suplai 12,140,417.23641 12,140,417.23641 12,140,417.23641

Kapitalisasi Pasar Ponzimon saat ini adalah $ 40.63K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PONZI adalah 5.91M, dan total suplainya sebesar 12140417.23641. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 83.48K.