Harga Privex Protocol Hari Ini

Harga live Privex Protocol (PVX) hari ini adalah $ 0.00002924, dengan perubahan 17.54% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PVX ke USD saat ini adalah $ 0.00002924 per PVX.

Privex Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 29,240, dengan suplai yang beredar 999.97M PVX. Selama 24 jam terakhir, PVX diperdagangkan antara $ 0.00002213 (low) dan $ 0.0000288 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00009043, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001385.

Dalam kinerja jangka pendek, PVX bergerak +2.98% dalam satu jam terakhir dan +23.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Privex Protocol (PVX)

Kapitalisasi Pasar $ 29.24K$ 29.24K $ 29.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 29.24K$ 29.24K $ 29.24K Suplai Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Total Suplai 999,966,370.922344 999,966,370.922344 999,966,370.922344

Kapitalisasi Pasar Privex Protocol saat ini adalah $ 29.24K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PVX adalah 999.97M, dan total suplainya sebesar 999966370.922344. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 29.24K.