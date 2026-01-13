Berapa harga saat ini dari Remember KitKat?

Remember KitKat (KITKAT) diperdagangkan pada Rp2.22108781908600000, mencerminkan pergerakan harga sebesar -11.34% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.

Apa peran Remember KitKat dalam ekosistemnya?

Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Cat-Themed,Pump.fun Ecosystem, KITKAT sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.

Seberapa aktif KITKAT diperdagangkan hari ini?

Selama 24 jam terakhir, KITKAT mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.

Berapa jumlah pasokan beredar dari Remember KitKat?

Terdapat 999922852.881534 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.

Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat KITKAT?

Remember KitKat saat ini menempati peringkat pasar #6661 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp2220986745.692640000, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.

Bagaimana kinerja Remember KitKat dalam 24 jam terakhir?

Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar -11.34% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.

Bagaimana perbandingan Remember KitKat dengan aset serupa dalam kategori yang sama?

Dalam segmen Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Cat-Themed,Pump.fun Ecosystem, KITKAT menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.