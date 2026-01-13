Harga Rootstock Bitcoin Hari Ini

Harga live Rootstock Bitcoin (RBTC) hari ini adalah $ 90,869, dengan perubahan 0.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RBTC ke USD saat ini adalah $ 90,869 per RBTC.

Rootstock Bitcoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,176,922, dengan suplai yang beredar 255.06 RBTC. Selama 24 jam terakhir, RBTC diperdagangkan antara $ 89,688 (low) dan $ 91,472 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 129,296, sementara all-time low aset ini adalah $ 3,194.57.

Dalam kinerja jangka pendek, RBTC bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -2.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Rootstock Bitcoin (RBTC)

Kapitalisasi Pasar $ 23.18M$ 23.18M $ 23.18M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.18M$ 23.18M $ 23.18M Suplai Peredaran 255.06 255.06 255.06 Total Suplai 255.0618143725101 255.0618143725101 255.0618143725101

Kapitalisasi Pasar Rootstock Bitcoin saat ini adalah $ 23.18M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RBTC adalah 255.06, dan total suplainya sebesar 255.0618143725101. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.18M.