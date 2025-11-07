BursaDEX+
Harga live SoulPeg USD hari ini adalah 1.001 USD. Lacak informasi harga aktual SPUSD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SPUSD dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live SoulPeg USD hari ini adalah 1.001 USD. Lacak informasi harga aktual SPUSD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SPUSD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SPUSD

Info Harga SPUSD

Penjelasan SPUSD

Whitepaper SPUSD

Situs Web Resmi SPUSD

Tokenomi SPUSD

Prakiraan Harga SPUSD

Logo SoulPeg USD

Harga SoulPeg USD (SPUSD)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SPUSD ke USD:

$1.001
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live SoulPeg USD (SPUSD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:55:00 (UTC+8)

Informasi Harga SoulPeg USD (SPUSD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.998227
Low 24 Jam
$ 1.004
High 24 Jam

$ 0.998227
$ 1.004
$ 1.014
$ 0.97149
+0.06%

+0.12%

Harga aktual SoulPeg USD (SPUSD) adalah $1.001. Selama 24 jam terakhir, SPUSD diperdagangkan antara low $ 0.998227 dan high $ 1.004, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSPUSD adalah $ 1.014, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.97149.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SPUSD telah berubah sebesar +0.06% selama 1 jam terakhir, +0.06% selama 24 jam, dan +0.12% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SoulPeg USD (SPUSD)

$ 2.34M
--
$ 2.34M
2.34M
2,338,054.677700071
Kapitalisasi Pasar SoulPeg USD saat ini adalah $ 2.34M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPUSD adalah 2.34M, dan total suplainya sebesar 2338054.677700071. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.34M.

Riwayat Harga SoulPeg USD (SPUSD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga SoulPeg USD ke USD adalah $ +0.00061832.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga SoulPeg USD ke USD adalah $ +0.0010638628.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga SoulPeg USD ke USD adalah $ +0.0006993987.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga SoulPeg USD ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00061832+0.06%
30 Days$ +0.0010638628+0.11%
60 Hari$ +0.0006993987+0.07%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan SoulPeg USD (SPUSD)

SoulPeg USD (SPUSD) is a BEP-20 stablecoin wrapper for the non-transferable sUSDC deposit token. Users mint SPUSD by wrapping sUSDC and can always unwrap back to sUSDC; on redeem, SPUSD is burned. The $1 target is maintained on-chain by a simple market-making bot that trades the SPUSD/USDC v2 pool on PancakeSwap and by reserves deployed in transparent lending strategies (currently Venus). Contracts are verified on BscScan, liquidity is partially time-locked via PinkLock, and all docs/code are public.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya SoulPeg USD (SPUSD)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga SoulPeg USD (USD)

Berapa nilai SoulPeg USD (SPUSD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SoulPeg USD (SPUSD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SoulPeg USD.

Cek prediksi harga SoulPeg USD sekarang!

SPUSD ke Mata Uang Lokal

Tokenomi SoulPeg USD (SPUSD)

Memahami tokenomi SoulPeg USD (SPUSD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SPUSD sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang SoulPeg USD (SPUSD)

Berapa nilai SoulPeg USD (SPUSD) hari ini?
Harga live SPUSD dalam USD adalah 1.001 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SPUSD ke USD saat ini?
Harga SPUSD ke USD saat ini adalah $ 1.001. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SoulPeg USD?
Kapitalisasi pasar SPUSD adalah $ 2.34M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SPUSD?
Suplai beredar SPUSD adalah 2.34M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SPUSD?
SPUSD mencapai harga ATH sebesar 1.014 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SPUSD?
SPUSD mencapai harga ATL 0.97149 USD.
Berapa volume perdagangan SPUSD?
Volume perdagangan 24 jam live SPUSD adalah -- USD.
Akankah harga SPUSD naik lebih tinggi tahun ini?
SPUSD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SPUSD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting SoulPeg USD (SPUSD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

