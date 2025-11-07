BursaDEX+
Harga live Staked Aria Premier Launch hari ini adalah 0.836618 USD. Lacak informasi harga aktual STAPL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STAPL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang STAPL

Info Harga STAPL

Penjelasan STAPL

Situs Web Resmi STAPL

Tokenomi STAPL

Prakiraan Harga STAPL

Harga Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Harga Live 1 STAPL ke USD:

$0.838721
$0.838721
-12.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live Staked Aria Premier Launch (STAPL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:46:07 (UTC+8)

Informasi Harga Staked Aria Premier Launch (STAPL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.836525
$ 0.836525
Low 24 Jam
$ 0.991661
$ 0.991661
High 24 Jam

$ 0.836525
$ 0.836525

$ 0.991661
$ 0.991661

$ 1.042
$ 1.042

$ 0.836525
$ 0.836525

-2.05%

-12.22%

-14.07%

-14.07%

Harga aktual Staked Aria Premier Launch (STAPL) adalah $0.836618. Selama 24 jam terakhir, STAPL diperdagangkan antara low $ 0.836525 dan high $ 0.991661, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSTAPL adalah $ 1.042, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.836525.

Dalam hal kinerja jangka pendek, STAPL telah berubah sebesar -2.05% selama 1 jam terakhir, -12.22% selama 24 jam, dan -14.07% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Staked Aria Premier Launch (STAPL)

$ 7.05M
$ 7.05M

--
--

$ 7.05M
$ 7.05M

8.43M
8.43M

8,427,912.554528987
8,427,912.554528987

Kapitalisasi Pasar Staked Aria Premier Launch saat ini adalah $ 7.05M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar STAPL adalah 8.43M, dan total suplainya sebesar 8427912.554528987. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.05M.

Riwayat Harga Staked Aria Premier Launch (STAPL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Staked Aria Premier Launch ke USD adalah $ -0.1165720757405728.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Staked Aria Premier Launch ke USD adalah $ -0.0893735584.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Staked Aria Premier Launch ke USD adalah $ -0.1158270849.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Staked Aria Premier Launch ke USD adalah $ -0.0983289280262793.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.1165720757405728-12.22%
30 Days$ -0.0893735584-10.68%
60 Hari$ -0.1158270849-13.84%
90 Hari$ -0.0983289280262793-10.51%

Apa yang dimaksud dengan Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Founded in 2025, Aria is the first protocol to bring iconic real-world IP—starting with music—onchain as liquid revenue-generating tokens. Built on Story Protocol, Aria transforms cultural assets into programmable IP Real-World Assets (IPRWAs). Retail investors access income-producing IP through Aria, while institutions scale tokenized portfolios via Aria PRIME. Early offerings include partial rights to works by Justin Bieber,Miley Cyrus, and BLACKPINK. Aria enables investors to co-own IP and earn real-world revenue from streaming and licensing, while creators tokenize and manage their IP with permissioned onchain tools for automated attribution, licensing, and royalty payouts.

Looking ahead, Aria will power a permissioned remix economy, where smart contracts govern how IP is licensed, monetized, and remixed—laying the financial rails for the next era of the IP economy.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Staked Aria Premier Launch (USD)

Berapa nilai Staked Aria Premier Launch (STAPL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Staked Aria Premier Launch (STAPL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Staked Aria Premier Launch.

Cek prediksi harga Staked Aria Premier Launch sekarang!

STAPL ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Memahami tokenomi Staked Aria Premier Launch (STAPL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STAPL sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Berapa nilai Staked Aria Premier Launch (STAPL) hari ini?
Harga live STAPL dalam USD adalah 0.836618 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga STAPL ke USD saat ini?
Harga STAPL ke USD saat ini adalah $ 0.836618. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Staked Aria Premier Launch?
Kapitalisasi pasar STAPL adalah $ 7.05M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar STAPL?
Suplai beredar STAPL adalah 8.43M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) STAPL?
STAPL mencapai harga ATH sebesar 1.042 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) STAPL?
STAPL mencapai harga ATL 0.836525 USD.
Berapa volume perdagangan STAPL?
Volume perdagangan 24 jam live STAPL adalah -- USD.
Akankah harga STAPL naik lebih tinggi tahun ini?
STAPL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STAPL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:46:07 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$101,563.74

$3,334.77

$1.1081

$157.15

$1.0004

