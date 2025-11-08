Harga Staked BITZ Hari Ini

Harga live Staked BITZ (SBITZ) hari ini adalah $ 0.81633, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SBITZ ke USD saat ini adalah $ 0.81633 per SBITZ.

Staked BITZ saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 43,381, dengan suplai yang beredar 40.81K SBITZ. Selama 24 jam terakhir, SBITZ diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 34.29, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.777131.

Dalam kinerja jangka pendek, SBITZ bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Staked BITZ (SBITZ)

Kapitalisasi Pasar $ 43.38K$ 43.38K $ 43.38K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 33.32K$ 33.32K $ 33.32K Suplai Peredaran 40.81K 40.81K 40.81K Total Suplai 40,810.80097138767 40,810.80097138767 40,810.80097138767

