Harga live Staked USDai hari ini adalah 1.03 USD. Lacak informasi harga aktual SUSDAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SUSDAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SUSDAI

Info Harga SUSDAI

Penjelasan SUSDAI

Situs Web Resmi SUSDAI

Tokenomi SUSDAI

Prakiraan Harga SUSDAI

Harga Staked USDai (SUSDAI)

Harga Live 1 SUSDAI ke USD:

$1.029
-1.10%1D
USD
Grafik Harga Live Staked USDai (SUSDAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:41:39 (UTC+8)

Informasi Harga Staked USDai (SUSDAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.023
Low 24 Jam
$ 1.05
High 24 Jam

$ 1.023
$ 1.05
$ 1.19
$ 0.796061
+0.49%

-1.03%

-1.99%

-1.99%

Harga aktual Staked USDai (SUSDAI) adalah $1.03. Selama 24 jam terakhir, SUSDAI diperdagangkan antara low $ 1.023 dan high $ 1.05, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSUSDAI adalah $ 1.19, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.796061.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SUSDAI telah berubah sebesar +0.49% selama 1 jam terakhir, -1.03% selama 24 jam, dan -1.99% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Staked USDai (SUSDAI)

$ 149.72M
--
$ 149.72M
145.30M
145,295,507.5211382
Kapitalisasi Pasar Staked USDai saat ini adalah $ 149.72M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SUSDAI adalah 145.30M, dan total suplainya sebesar 145295507.5211382. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 149.72M.

Riwayat Harga Staked USDai (SUSDAI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Staked USDai ke USD adalah $ -0.010768874926977.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Staked USDai ke USD adalah $ -0.0310937430.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Staked USDai ke USD adalah $ -0.0073419430.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Staked USDai ke USD adalah $ +0.0154363435312328.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.010768874926977-1.03%
30 Days$ -0.0310937430-3.01%
60 Hari$ -0.0073419430-0.71%
90 Hari$ +0.0154363435312328+1.52%

Apa yang dimaksud dengan Staked USDai (SUSDAI)

USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg.

USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya Staked USDai (SUSDAI)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Staked USDai (USD)

Berapa nilai Staked USDai (SUSDAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Staked USDai (SUSDAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Staked USDai.

Cek prediksi harga Staked USDai sekarang!

SUSDAI ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Staked USDai (SUSDAI)

Memahami tokenomi Staked USDai (SUSDAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SUSDAI sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Staked USDai (SUSDAI)

Berapa nilai Staked USDai (SUSDAI) hari ini?
Harga live SUSDAI dalam USD adalah 1.03 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SUSDAI ke USD saat ini?
Harga SUSDAI ke USD saat ini adalah $ 1.03. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Staked USDai?
Kapitalisasi pasar SUSDAI adalah $ 149.72M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SUSDAI?
Suplai beredar SUSDAI adalah 145.30M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SUSDAI?
SUSDAI mencapai harga ATH sebesar 1.19 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SUSDAI?
SUSDAI mencapai harga ATL 0.796061 USD.
Berapa volume perdagangan SUSDAI?
Volume perdagangan 24 jam live SUSDAI adalah -- USD.
Akankah harga SUSDAI naik lebih tinggi tahun ini?
SUSDAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SUSDAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Staked USDai (SUSDAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$101,773.96
$3,343.32
$1.1322
$156.75
$1.0005
$101,773.96
$3,343.32
$156.75
$2.2217
$965.82
