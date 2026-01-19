Berapa harga Staked YUSD (SYUSD) hari ini?

Harga live adalah Rp17222.517378050000, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar --%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token SYUSD yang beredar?

Suplai beredar SYUSD adalah 12887293.6773489, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki Staked YUSD?

Ada perkiraan -- pemegang unik SYUSD di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar Staked YUSD hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp222042733464.044900000, menempatkan Staked YUSD pada peringkat #1421 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif SYUSD diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru Staked YUSD?

Pergerakan harga terbaru sebesar --% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam Stablecoins,USD Stablecoin,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.