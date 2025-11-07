Harga Strategic Meme Reserve Hari Ini

Harga live Strategic Meme Reserve (SMR) hari ini adalah $ 0.00008578, dengan perubahan 2.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SMR ke USD saat ini adalah $ 0.00008578 per SMR.

Strategic Meme Reserve saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 85,404, dengan suplai yang beredar 999.80M SMR. Selama 24 jam terakhir, SMR diperdagangkan antara $ 0.00008348 (low) dan $ 0.00008772 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00147563, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006473.

Dalam kinerja jangka pendek, SMR bergerak +1.55% dalam satu jam terakhir dan -24.45% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Strategic Meme Reserve (SMR)

Kapitalisasi Pasar $ 85.40K$ 85.40K $ 85.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 85.40K$ 85.40K $ 85.40K Suplai Peredaran 999.80M 999.80M 999.80M Total Suplai 999,802,177.757076 999,802,177.757076 999,802,177.757076

Kapitalisasi Pasar Strategic Meme Reserve saat ini adalah $ 85.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SMR adalah 999.80M, dan total suplainya sebesar 999802177.757076. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 85.40K.