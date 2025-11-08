Harga SugarBlock Hari Ini

Harga live SugarBlock (SUGARB) hari ini adalah $ 0.00003418, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUGARB ke USD saat ini adalah $ 0.00003418 per SUGARB.

SugarBlock saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,243.6, dengan suplai yang beredar 153.40M SUGARB. Selama 24 jam terakhir, SUGARB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.4, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001819.

Dalam kinerja jangka pendek, SUGARB bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SugarBlock (SUGARB)

Kapitalisasi Pasar $ 5.24K$ 5.24K $ 5.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.79K$ 6.79K $ 6.79K Suplai Peredaran 153.40M 153.40M 153.40M Total Suplai 198,699,247.7448506 198,699,247.7448506 198,699,247.7448506

