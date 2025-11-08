Harga Sui Universe Hari Ini

Harga live Sui Universe (SU) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SU ke USD saat ini adalah -- per SU.

Sui Universe saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,719.76, dengan suplai yang beredar 9.71B SU. Selama 24 jam terakhir, SU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SU bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sui Universe (SU)

Kapitalisasi Pasar $ 5.72K$ 5.72K $ 5.72K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.89K$ 5.89K $ 5.89K Suplai Peredaran 9.71B 9.71B 9.71B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

