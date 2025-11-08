Harga SynthesizeAI Hari Ini

Harga live SynthesizeAI (SYNTH) hari ini adalah $ 0.00006488, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SYNTH ke USD saat ini adalah $ 0.00006488 per SYNTH.

SynthesizeAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 62,353, dengan suplai yang beredar 961.00M SYNTH. Selama 24 jam terakhir, SYNTH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00169867, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006368.

Dalam kinerja jangka pendek, SYNTH bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -8.91% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SynthesizeAI (SYNTH)

Kapitalisasi Pasar $ 62.35K$ 62.35K $ 62.35K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 64.88K$ 64.88K $ 64.88K Suplai Peredaran 961.00M 961.00M 961.00M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

