Berapa harga saat ini dari The Norman?

Harga langsung dari The Norman (NORMIE) adalah Rp0.08793782545230000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi The Norman di pasar?

The Norman saat ini berada pada peringkat pasar #12385, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp87989375.21204790000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari NORMIE?

Jumlah token yang beredar dari NORMIE adalah 999891107.901295 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari The Norman?

Dalam 24 jam terakhir, The Norman diperdagangkan dalam kisaran Rp0.08726397238370000 (terendah 24 jam) hingga Rp0.09905640108420000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak The Norman dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

The Norman mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp2.25117463892545000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp0.08726397238370000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan NORMIE hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk The Norman?

Pergeseran harga saat ini sebesar -11.01% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.