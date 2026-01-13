Berapa harga saat ini dari UniRouter?

UniRouter (URO) diperdagangkan pada Rp15.41323260985170000, mencerminkan pergerakan harga sebesar 16.43% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.

Apa peran UniRouter dalam ekosistemnya?

Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor Decentralized Finance (DeFi),Liquid Staking,BTCfi Protocol,BSquared Network Ecosystem, URO sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.

Seberapa aktif URO diperdagangkan hari ini?

Selama 24 jam terakhir, URO mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.

Berapa jumlah pasokan beredar dari UniRouter?

Terdapat 72802220.67390999 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.

Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat URO?

UniRouter saat ini menempati peringkat pasar #7835 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1122114200.562000000, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.

Bagaimana kinerja UniRouter dalam 24 jam terakhir?

Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar 16.43% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.

Bagaimana perbandingan UniRouter dengan aset serupa dalam kategori yang sama?

Dalam segmen Decentralized Finance (DeFi),Liquid Staking,BTCfi Protocol,BSquared Network Ecosystem, URO menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.