Harga live Valinity hari ini adalah 0.420438 USD. Lacak informasi harga aktual VY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VY dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Valinity (VY)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 VY ke USD:

$0.420438
$0.420438
-0.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Valinity (VY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:53:59 (UTC+8)

Informasi Harga Valinity (VY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.418172
$ 0.418172
Low 24 Jam
$ 0.425106
$ 0.425106
High 24 Jam

$ 0.418172
$ 0.418172

$ 0.425106
$ 0.425106

$ 0.93197
$ 0.93197

$ 0.206458
$ 0.206458

--

-0.19%

-12.73%

-12.73%

Harga aktual Valinity (VY) adalah $0.420438. Selama 24 jam terakhir, VY diperdagangkan antara low $ 0.418172 dan high $ 0.425106, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVY adalah $ 0.93197, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.206458.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VY telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -0.19% selama 24 jam, dan -12.73% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Valinity (VY)

$ 4.77M
$ 4.77M

--
--

$ 5.96M
$ 5.96M

11.34M
11.34M

14,167,826.87802509
14,167,826.87802509

Kapitalisasi Pasar Valinity saat ini adalah $ 4.77M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VY adalah 11.34M, dan total suplainya sebesar 14167826.87802509. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.96M.

Riwayat Harga Valinity (VY) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Valinity ke USD adalah $ -0.0008257027322189.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Valinity ke USD adalah $ -0.0765421673.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Valinity ke USD adalah $ -0.0812138221.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Valinity ke USD adalah $ -0.1009629413794369.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0008257027322189-0.19%
30 Days$ -0.0765421673-18.20%
60 Hari$ -0.0812138221-19.31%
90 Hari$ -0.1009629413794369-19.36%

Apa yang dimaksud dengan Valinity (VY)

Valinity is a decentralized ecosystem designed to acquire the world's strongest tokenized assets Bitcoin Ethereum & Gold to back and enhance the growth of its token VY. By holding Valinity you tap into the growth of Bitcoin and Ethereum, combined with the stability and security of Gold.

Every transaction within the Valinity ecosystem—whether from interest from loans, transaction fees, or token sales—is automatically reinvested into acquiring more assets. This continuous cycle of reinvestment strengthens VY, allowing it to consistently outperform the market and outpace Bitcoin, Ethereum, and Gold price performance.

By using VY as collateral, you can receive loans in either Bitcoin, Ethereum, or Gold. As Valinity grows, you can continuously refinance your loans, securing liquidity while holding onto your VY . During market volatility, you have the flexibility to repay loans with depreciated assets and take out new loans in higher appreciated assets. For example you can use VY to take out a loan in Gold. When Bitcoin Soars you easily switch—repaying the Gold loan and unlocking Bitcoin at its peak, securing liquidity. Later, when Bitcoin drops in value, you repay the loan at a lower price, freeing up VY to take out a new loan in Gold, generating even more liquidity.

Valinity gives you the power to turn market swings into liquidity opportunities, all while keeping your VY—which continues to appreciate.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Prediksi Harga Valinity (USD)

Berapa nilai Valinity (VY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Valinity (VY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Valinity.

Cek prediksi harga Valinity sekarang!

VY ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Valinity (VY)

Memahami tokenomi Valinity (VY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VY sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Valinity (VY)

Berapa nilai Valinity (VY) hari ini?
Harga live VY dalam USD adalah 0.420438 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VY ke USD saat ini?
Harga VY ke USD saat ini adalah $ 0.420438. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Valinity?
Kapitalisasi pasar VY adalah $ 4.77M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VY?
Suplai beredar VY adalah 11.34M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VY?
VY mencapai harga ATH sebesar 0.93197 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VY?
VY mencapai harga ATL 0.206458 USD.
Berapa volume perdagangan VY?
Volume perdagangan 24 jam live VY adalah -- USD.
Akankah harga VY naik lebih tinggi tahun ini?
VY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:53:59 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$101,538.47

$3,337.84

$1.0940

$157.12

$1.0003

$101,538.47

$3,337.84

$157.12

$2.2188

$965.51

