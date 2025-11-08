Harga Vizits Coin Hari Ini

Harga live Vizits Coin (VIZITS) hari ini adalah $ 0.00002933, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VIZITS ke USD saat ini adalah $ 0.00002933 per VIZITS.

Vizits Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,391, dengan suplai yang beredar 967.98M VIZITS. Selama 24 jam terakhir, VIZITS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00015452, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002891.

Dalam kinerja jangka pendek, VIZITS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -27.18% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Vizits Coin (VIZITS)

Kapitalisasi Pasar $ 28.39K$ 28.39K $ 28.39K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 28.39K$ 28.39K $ 28.39K Suplai Peredaran 967.98M 967.98M 967.98M Total Suplai 967,975,998.688692 967,975,998.688692 967,975,998.688692

Kapitalisasi Pasar Vizits Coin saat ini adalah $ 28.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VIZITS adalah 967.98M, dan total suplainya sebesar 967975998.688692. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.39K.