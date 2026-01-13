Harga Voltaic Finance Systems Token Hari Ini

Harga live Voltaic Finance Systems Token (VFS) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 6.62% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VFS ke USD saat ini adalah $ 0 per VFS.

Voltaic Finance Systems Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 68,683, dengan suplai yang beredar 999.99M VFS. Selama 24 jam terakhir, VFS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, VFS bergerak -2.53% dalam satu jam terakhir dan -63.40% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Voltaic Finance Systems Token (VFS)

Kapitalisasi Pasar $ 68.68K$ 68.68K $ 68.68K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 68.68K$ 68.68K $ 68.68K Suplai Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Total Suplai 999,993,714.831029 999,993,714.831029 999,993,714.831029

Kapitalisasi Pasar Voltaic Finance Systems Token saat ini adalah $ 68.68K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VFS adalah 999.99M, dan total suplainya sebesar 999993714.831029. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 68.68K.