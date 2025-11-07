Informasi Harga Vouch Staked PLS (VPLS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.00003096 $ 0.00003096 $ 0.00003096 Low 24 Jam $ 0.00003466 $ 0.00003466 $ 0.00003466 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.00003096$ 0.00003096 $ 0.00003096 High 24 Jam $ 0.00003466$ 0.00003466 $ 0.00003466 All Time High $ 0.00005175$ 0.00005175 $ 0.00005175 Harga Terendah $ 0.00002866$ 0.00002866 $ 0.00002866 Perubahan Harga (1 Jam) -1.60% Perubahan Harga (1 Hari) -0.93% Perubahan Harga (7H) -7.83% Perubahan Harga (7H) -7.83%

Harga aktual Vouch Staked PLS (VPLS) adalah $0.00003279. Selama 24 jam terakhir, VPLS diperdagangkan antara low $ 0.00003096 dan high $ 0.00003466, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVPLS adalah $ 0.00005175, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00002866.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VPLS telah berubah sebesar -1.60% selama 1 jam terakhir, -0.93% selama 24 jam, dan -7.83% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Vouch Staked PLS (VPLS)

Kapitalisasi Pasar $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M Suplai Peredaran 111.91B 111.91B 111.91B Total Suplai 111,910,739,470.9687 111,910,739,470.9687 111,910,739,470.9687

Kapitalisasi Pasar Vouch Staked PLS saat ini adalah $ 3.67M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VPLS adalah 111.91B, dan total suplainya sebesar 111910739470.9687. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.67M.