Harga WalletBox Hari Ini

Harga live WalletBox ($WB403) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 3.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $WB403 ke USD saat ini adalah $ 0 per $WB403.

WalletBox saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,027.97, dengan suplai yang beredar 980.09M $WB403. Selama 24 jam terakhir, $WB403 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $WB403 bergerak +0.42% dalam satu jam terakhir dan -34.28% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar WalletBox ($WB403)

Kapitalisasi Pasar $ 7.03K$ 7.03K $ 7.03K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.03K$ 7.03K $ 7.03K Suplai Peredaran 980.09M 980.09M 980.09M Total Suplai 980,092,361.130068 980,092,361.130068 980,092,361.130068

Kapitalisasi Pasar WalletBox saat ini adalah $ 7.03K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $WB403 adalah 980.09M, dan total suplainya sebesar 980092361.130068. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.03K.