Harga Websync Hari Ini

Harga live Websync (WEBS) hari ini adalah $ 0.0076413, dengan perubahan 3.88% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WEBS ke USD saat ini adalah $ 0.0076413 per WEBS.

Websync saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,868.55, dengan suplai yang beredar 898.87K WEBS. Selama 24 jam terakhir, WEBS diperdagangkan antara $ 0.00760378 (low) dan $ 0.00794994 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.49, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00760378.

Dalam kinerja jangka pendek, WEBS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -20.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Websync (WEBS)

Kapitalisasi Pasar $ 6.87K$ 6.87K $ 6.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.64K$ 7.64K $ 7.64K Suplai Peredaran 898.87K 898.87K 898.87K Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Websync saat ini adalah $ 6.87K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WEBS adalah 898.87K, dan total suplainya sebesar 1000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.64K.