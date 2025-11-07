Harga WORT Hari Ini

Harga live WORT (WORT) hari ini adalah $ 0.00006053, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WORT ke USD saat ini adalah $ 0.00006053 per WORT.

WORT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 60,531, dengan suplai yang beredar 1.00B WORT. Selama 24 jam terakhir, WORT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0021556, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006031.

Dalam kinerja jangka pendek, WORT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -38.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar WORT (WORT)

Kapitalisasi Pasar $ 60.53K$ 60.53K $ 60.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 60.53K$ 60.53K $ 60.53K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar WORT saat ini adalah $ 60.53K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WORT adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 60.53K.