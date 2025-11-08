Harga Wrapped Aave Avalanche AUSD Hari Ini

Harga live Wrapped Aave Avalanche AUSD (WAAVAAUSD) hari ini adalah $ 1.025, dengan perubahan 0.77% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAAVAAUSD ke USD saat ini adalah $ 1.025 per WAAVAAUSD.

Wrapped Aave Avalanche AUSD saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,274.33, dengan suplai yang beredar 12.92K WAAVAAUSD. Selama 24 jam terakhir, WAAVAAUSD diperdagangkan antara $ 1.009 (low) dan $ 1.047 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.33, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.481872.

Dalam kinerja jangka pendek, WAAVAAUSD bergerak +0.32% dalam satu jam terakhir dan -2.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped Aave Avalanche AUSD (WAAVAAUSD)

Kapitalisasi Pasar $ 13.27K$ 13.27K $ 13.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.27K$ 13.27K $ 13.27K Suplai Peredaran 12.92K 12.92K 12.92K Total Suplai 12,918.570496 12,918.570496 12,918.570496

Kapitalisasi Pasar Wrapped Aave Avalanche AUSD saat ini adalah $ 13.27K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WAAVAAUSD adalah 12.92K, dan total suplainya sebesar 12918.570496. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.27K.